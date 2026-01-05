Van'da 6.803 Sosyal Konutun Hak Sahipleri Noter Kurasıyla Belirlendi

Kura töreni ve sonuç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek 6 bin 803 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

Tören, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlendi. Van merkez ve ilçelerinde yapılacak projeler için konut alma hakkı ve konut belirleme kurası noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Vatandaşların ilgisi ve canlı yayın

Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Kura heyecanı yaşayan binlerce aile, yeni yuvalarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yetkililerin açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yüz yılın konut projesi kapsamında 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun Van'daki hak sahiplerini belirlediklerini söyleyerek, 'Bu kapsamda ilimizde 6 bin 803 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle bir araya gelmekten, hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyor; bizleri bağrına basan her bir Vanlı kardeşime gösterdikleri vefa ve muhabbet için yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, şimdiden yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor, hak sahibi olacak vatandaşlarımıza yeni evlerinde aileleriyle birlikte ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum' dedi.

Bulut, barınmanın insanın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurguladı: 'Bu nedenle ailesiyle birlikte güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine her zaman insanı aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye; sanayiden tarıma, çevreden şehircilik alanına kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması, öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle, sosyal donatılarıyla birlikte bugüne kadar 1 milyon 750 bin konut ürettik.'

Yatırımlar ve stadyum çalışması

Van Valisi Ozan Balcı ise kentte yaklaşık 100-120 milyar liralık yatırımların bulunduğunu, bu yatırımların 3 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Balcı, projeler tamamlandığında Vanlılara yaklaşık 30-35 bin kişilik istihdam sağlanacağını söyledi. Ayrıca, 'Van Stadyumu’nun fizibilite çalışmaları devam ediyor' dedi ve Bakanlara teşekkür etti.

TOKİ Başkanı'nın değerlendirmesi

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının Van ayağında yeni sosyal konutların inşa edileceğini belirtti: 'Bugün, bu kampanyanın ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır.' Sungur, başvurulara ilişkin olarak da Van merkez ve ilçelerinden toplam 64 bin 824 vatandaşımız'ın başvurduğunu, noter huzurunda yapılacak kura sonucunda 6 bin 803 hak sahibinin belirleneceğini ifade etti ve hak sahiplerine sağlıklı, huzurlu ve güvenli yuvalar müjdeledi.

Törene katılanlar

Kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Van Valisi Ozan Balcı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

