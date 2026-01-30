ETSO’nun Güney Kore Hamlesi: Seul’de 4 Günlük Ticaret Diplomasisi

ETSO’nun Güney Kore hamlesi başarıyla tamamlandı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından "Yurt Dışı Hamlesi" kapsamında düzenlenen ve 28 firma ile gerçekleştirilen Güney Kore iş gezisi, Seul’de dört günlük yoğun bir programın ardından sona erdi. Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri sektörlerinden katılan heyet, diplomasi ve ticari temasları bir arada yürüttü.

Heyet ve amaç

Program, Ticaret Bakanlığı destekleriyle organize edilen Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti çerçevesinde yapıldı. TOBB Üst Kurul Delegesi ve ETSO Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu başkanlığındaki heyette ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da yer aldı. Heyet, Erzurum’un üretim gücünü Uzak Doğu pazarına taşımayı hedefledi.

Başkan Özakalın değerlendirdi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, programın sonuçlarını değerlendirirken şunları kaydetti: "Firmalarımızı küresel rekabete hazırlamak adına başlattığımız bu hareketin ilk somut ve güçlü adımını Güney Kore’de attık. Devletimizin ve Ticaret Bakanlığımızın sağladığı eşsiz desteklerle firmalarımız dünyanın en önemli pazarlarından birinde bayrağımızı dalgalandırdı. Temel amacımız; dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi üretim modellerini yerinde inceleyerek, Erzurum’un üretim potansiyelini doğru pazarlarla ve çağın gerektirdiği vizyonla buluşturmaktır."

Heyet başkanının yorumu

Heyet Başkanı Haktan Ömeroğlu organizasyonun sektörel açıdan nokta atışı olduğunu vurguladı: "Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerine sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore’de bulunmak firmalarımız için büyük bir vizyon kazanımıdır" dedi.

Seul programı: Gün gün temaslar

Heyetin Seul’deki dört günlük programı diplomatik ziyaretlerden fuar katılımına, kurumsal temaslardan yoğun B2B görüşmelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

İlk gün: Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği’ne nezaket ziyareti yapıldı. Ticaret Ataşesi Özlem Üntez tarafından Güney Kore pazarının dinamikleri, teknolojik altyapısı ve iş yapma kültürü hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

İkinci gün: Seul Büyükşehir Belediyesi ve Seul Ticaret Odası ile temaslar yapıldı. Seul Ticaret Odası’nda 150’nin üzerinde firmanın üretim kapasiteleri hakkında brifing alındı ve mesleki eğitim kampüsleri incelendi. Heyet ayrıca Kore Barış Müzesi’ni ziyaret etti.

Üçüncü gün: Uluslararası bir teknoloji ve sektör fuarına katılım sağlandı. Heyet, medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri alanındaki stantları yerinde inceleyerek Ar-Ge ve üretim süreçleri hakkında bilgi topladı.

Son gün: Program, ikili iş görüşmeleri (B2B) ile tamamlandı. Erzurum firmaları toplam 57 Koreli firma ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Seul Büyükelçisi Murat Tamer de B2B görüşmelerinin yapıldığı salonda heyeti ziyaret ederek toplantılara katıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Uzmanı Muhammet Furkan Altınsoy heyetle birlikte sürece rehberlik etti.

Geri dönüş

Güney Kore’de verimli temaslarda bulunan ETSO heyetinin, teknolojik yenilikleri yerinde inceleyip iş bağlantıları kurarak elde ettiği kazanımlarla 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yurda dönmesi bekleniyor.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) TARAFINDAN "YURT DIŞI HAMLESİ" KAPSAMINDA GÜNEY KORE’YE DÜZENLENEN İŞ GEZİSİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.