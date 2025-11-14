Van Ferit Melen Havalimanı’nda pist yenileme ve ışıklandırma tamamlandı

Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki pist yenileme ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı; test uçağı başarıyla denendi, seferler pazartesi başlıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:44
Van Ferit Melen Havalimanı’nda yürütülen pist yenileme ve ışıklandırma çalışmaları Doğu Kandaş Mühendislik tarafından tamamlandı. Havalimanı, yeniden güvenli ve konforlu hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Test uçuşu yapıldı, seferler pazartesi başlıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve yüklenici firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu, çalışmaların kazasız belasız tamamlandığını belirterek, havalimanında pazartesi günü ilk uçuşların başlayacağını ifade etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait test uçağının bugün Van'a gelerek meydandaki tüm uçuş sistemlerini başarıyla test ettiği aktarıldı.

Kandaşoğlu, projenin resmi bitiş tarihinin 15 Haziran 2026 olduğunu ancak Vanlıların mağduriyet yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gece gündüz demeden tüm gücümüzü ortaya koyarak projeyi 8 ay önceden tamamladık. Bu süreçte ciddi zararımız oldu fakat milletimizin canı sağ olsun, her şey Van için" dedi.

