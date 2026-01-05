DOLAR
Vestel, Akıllı Yaşam'a Migros Sanal Market'i Entegre Etti

Vestel, Akıllı Yaşam uygulamasına Migros Sanal Market butonunu ekleyerek kullanıcıların uygulama içinden doğrudan market alışverişi yapmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:51
Vestel, geliştirdiği ürün ve teknolojilerle kullanıcı deneyimini güçlendirmeye devam ediyor. Akıllı Yaşam uygulamasına eklenen Migros Sanal Market butonu ile kullanıcılar, ev ekosisteminden çıkmadan günlük market ihtiyaçlarını pratik ve hızlı bir şekilde karşılayabilecek.

Üç kanaldan hızlı erişim

Yapılan açıklamaya göre yeni entegrasyon, kullanıcıların VŞef bölümündeki alışveriş listeleri, Şef Gibi Pişir tarifleri ve buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi entegre ürün sayfalarından doğrudan Migros Sanal Market'e yönlendirilmesine imkân tanıyor. Bu sayede tariflerde tespit edilen ihtiyaçlar, tek tıkla alışveriş sepetine eklenebiliyor ve teslimat süreci akıllı ev ekosistemi içinde planlanabiliyor.

Vestel'den vizyon ve veri

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Şirket olarak, teknolojiyi yalnızca hayatı kolaylaştıran bir araç değil, yaşamı dönüştüren bir güç olarak görüyoruz. Tüketici araştırmaları da bu dönüşümün hızını net biçimde ortaya koyuyor. We Are Social Digital'in 2025 verileri, ülkemizde her hafta internetten alışveriş yapan kullanıcı oranının yüzde 61 ile dünya ortalamasının (yüzde 55,8) üzerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye, her hafta internetten market alışverişi yapan kullanıcı oranında da yüzde 37,4 ile dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Online alışverişteki bu güçlü eğilim, tüketicilerin süpermarket alışverişindeki tercihlerine de yansıyor. Biz de Migros Sanal Market'i Akıllı Yaşam platformuna entegre ederek tüketicilerimizin gündelik ihtiyaçlarını pratik hale getiriyoruz. Bu sayede, Akıllı Yaşam uygulamamızı cihazlarınızı kontrol ettiğiniz bir merkez olmanın ötesinde, evinizin tüm ihtiyaçlarını öngören, sizin için planlayan ve tek dokunuşla hayata geçiren akıllı bir yaşam asistanına dönüştürüyoruz."

Migros'tan değerlendirme

Migros One Pazarlama ve Büyüme Direktörü Süreyyа Bayraktaroğlu ise "Türkiye'nin en çok tercih edilen online market markası olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran her türlü teknolojiye öncülük etmeyi görev ediniyoruz. Akıllı cihazlarınız üzerinden tek dokunuşla ulaşabildiğiniz Migros Sanal Market, Vestel Akıllı Yaşam entegrasyonu ile aynı zamanda evinizin akıllı ekosisteminin doğal parçası haline geliyor. Müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık katacak olan bu iş birliğini, geleceğin alışveriş standartlarını bugünden şekillendiren önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

IoT uygulamasında örnek entegrasyon

Açıklamada, bu yeniliğin Türkiye'de bir IoT uygulaması içinde market entegrasyonuna örnek teşkil ettiği vurgulanıyor. Akıllı Yaşam, evdeki tüm Vestel akıllı cihazları tek merkezden kontrol etme imkânı sunarken enerji tasarrufu, güvenlik ve konforu bir arada sağlıyor. Uygulama; uzaktan kontrol, anlık bildirim, programlama, 7/24 müşteri hizmetleri, ürün asistanı ve AI asistanlar gibi özelliklerle kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Bu entegrasyonla Vestel, mutfaktan çamaşır odasına kadar uzanan ev yönetimini alışveriş süreciyle birleştirerek kullanıcıların ev ekosisteminden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dijital yaşam platformunun temelini atmış oldu.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

