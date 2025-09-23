VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne %1,08 Düşüşle 12.992,00'den Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı %1,08 düşüşle 12.992,00 puandan açıldı; Powell konuşması, PMI verileri ve teknik destek/dirençler izlenecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:31
VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne %1,08 Düşüşle 12.992,00'den Başladı

VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Düşüşle Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 1,08 düşüşle 12.992,00 puandan işlem gördü.

Dünkü normal seansta alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,60 artışla 13.134,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kazançlarını geri vererek yüzde 0,1 azalışla 13.110,00 puana gerilemişti.

Küresel Piyasalar ve Fed Beklentileri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına dair devam eden endişeler ve Fed'den beklenen faiz indirimleri konusunda bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrediyor. Yatırımcıların odağında bugün gelecek olan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamaları bulunuyor.

Bugün İzlenecek Veriler ve Teknik Görünüm

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanı destek; 13.100 ve 13.200 puanlarını ise direnç seviyeleri olarak işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri — Dün
2
Borsa İstanbul Açılışta Düştü: BIST 100 11.363,25’e Geriledi
3
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylülde 12,3 Puan Artışla 177,1'e Yükseldi
4
Asya borsaları karışık: Kospi rekorla öne çıktı, Nvidia'nın 100 milyar dolarlık etkisi
5
Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor — Çeyrek 8 bin 380, Ons rekor
6
AB ve Endonezya Serbest Ticaret Müzakereleri (CEPA/IPA) Tamamlandı
7
Dolar/TL 41,43'te — Fed Beklentileri ve Powell Konuşması Piyasayı Etkiliyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus