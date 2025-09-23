VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne %1,08 Düşüşle 12.992,00'den Başladı

VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Düşüşle Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 1,08 düşüşle 12.992,00 puandan işlem gördü.

Dünkü normal seansta alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,60 artışla 13.134,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kazançlarını geri vererek yüzde 0,1 azalışla 13.110,00 puana gerilemişti.

Küresel Piyasalar ve Fed Beklentileri

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına dair devam eden endişeler ve Fed'den beklenen faiz indirimleri konusunda bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrediyor. Yatırımcıların odağında bugün gelecek olan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamaları bulunuyor.

Bugün İzlenecek Veriler ve Teknik Görünüm

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanı destek; 13.100 ve 13.200 puanlarını ise direnç seviyeleri olarak işaret ediyor.