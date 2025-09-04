DOLAR
41,17 0%
EURO
48,11 -0,08%
ALTIN
4.682,19 0,68%
BITCOIN
4.545.688,91 1,56%

VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne %0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı; yatırımcılar ABD verileri ve teknik seviyeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:28
VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne %0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı.

Piyasa Performansı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,4 düşüşle 12.363,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.353,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,06 azalışla 12.355,00 seviyesinden işlem gördü.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 seviyeleri destek, 12.400 ve 12.500 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: Yapay Zeka Ana Tema — 9-11 Ekim
2
Dolar/TL 41,17 seviyesinde yatay: Fed belirsizliği ve istihdam verileri piyasalarda
3
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.763,07'ye Çıktı
4
VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı
5
AR-GE, Tasarım ve Destek Personeline Vergi Teşviklerinde Usul ve Esaslar Belirlendi
6
Brent petrol 66,95 dolara geriledi — OPEC+ ve ABD stokları baskısı
7
Novatek Arktik LNG 2'den Sevkiyata Başladı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor