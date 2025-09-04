VİOP: BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Düşüşle Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne %0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı.

Piyasa Performansı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,4 düşüşle 12.363,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.353,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,06 azalışla 12.355,00 seviyesinden işlem gördü.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 seviyeleri destek, 12.400 ve 12.500 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.