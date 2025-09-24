VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı %0,11 Artışla 12.987 Puandan Açıldı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı %0,11 artışla 12.987'den açıldı; analistler 13.000/13.100 direnç, 12.900/12.800 destek seviyelerini izliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:29
VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı %0,11 Artışla 12.987 Puandan Açıldı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,11 yükselişle 12.987,00 puandan başladı.

Piyasa hareketleri

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 12.973,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise 0,1 artışla 12.981,00 puana yükselmişti.

Bugün açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre %0,11 artışla 12.987,00 seviyesinden işlem gördü.

Gündem ve teknik seviyeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık bir görünüm sergiliyor.

Analistler, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan, analistler endeks kontratında 13.000 ve 13.100 seviyelerini direnç; 12.900 ve 12.800 puanı ise destek konumunda olarak öne çıkarıyor.

