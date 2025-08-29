VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.566,00 puan seviyesinden başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 12.570,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 12.566,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel ve Yurt İçi Veri Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise bugün işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri takip edilecek.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç; 12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.