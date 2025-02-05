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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat yüzde 0,1 düşüşle 11.140,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 11.140,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalış kaydeden şubat vadeli endeks kontratı, 11.140,00 seviyesinde hareket ediyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 11.147,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise yükselişine devam ederek 11.165,00 puana çıktı.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin gelişmelerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmesiyle birlikte, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcılar dikkatli seyrediyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olmasına karşın, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.250 ve 11.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.

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