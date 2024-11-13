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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'taki aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta %0,3 düşüşle 10.590 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 10.590,00 puandan işlem görerek açılış yaptı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına kıyasla %0,3 azalış gösteren endeks kontratı, dün günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %0,7 azalışla 10.621,75 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren kontrat, 10.602,25 puana geriledi.

Küresel piyasalarda ise ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı adımları nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlikler yaşanmakta. Bu durum fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaları ile ilgili endişeler, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Trump’ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi nasıl etkileyeceği konusunda kaygılar mevcut.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini açıkladı. Teknik açıdan, endeks kontratının 10.400 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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