VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında işlem gören BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında yüzde 0,30 azalışla 12.905,00 puandan işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.944,00 puandan tamamlamış; akşam seansında düşüşünü sürdürerek 12.900,00 puana gerilemişti.

Piyasa ve veri gündemi

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrederken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed)'ın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikleri takip ediyor. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin kalırken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.

Teknik görünüm

Analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanın destek; 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.