DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı; yatırımcılar ABD istihdam verileri öncesi temkinli.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:31
VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

Piyasa açılışında sınırlı pozitif seyir

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı.

Dünkü normal seansta satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen ekim vadeli endeks kontratı, seansı yüzde 0,3 düşüşle 13.099,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.110,00 puana yükselmişti.

Bugün açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 13.120,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güçlenirken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç; 13.100 ve 13.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı 29 Bin Lira
2
Küresel güneş enerjisi kurulumları ilk yarıda %64 artışla 380 GW'ya ulaştı
3
Dolar/TL 41,14'ten İşlemde — Fed Beklentileri ve Veriler Piyasada Belirleyici
4
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi
5
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: 11.304,45 Puana Çıktı
6
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir: BoJ Şahinliği ve Zirve Etkisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar