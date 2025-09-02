VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yükselişle başladı

Piyasa açılışında sınırlı pozitif seyir

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı.

Dünkü normal seansta satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen ekim vadeli endeks kontratı, seansı yüzde 0,3 düşüşle 13.099,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.110,00 puana yükselmişti.

Bugün açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 13.120,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güçlenirken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç; 13.100 ve 13.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.