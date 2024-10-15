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VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, günde yüzde 0,5 artışla 9.868,00 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:29
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim ayında işlem gören BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5'lik bir artışla 9.868,00 puan seviyesinden başladı.

Önceki Seans Verileri

Önceki gün ise ekim vadeli endeks kontratı, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,1'lik düşüşle 9.816,75 puan seviyesinde tamamladı. Akşam seansında ise yüzde 0,4'lük bir artışla 9.850,75 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik güçlü beklentilerle pozitif bir hava hakim. Özellikle, ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyelere ineceği yönündeki iyimserlik devam ediyor. Hafta boyunca açıklanacak ekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarının piyasa yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugünün Önemli Verileri

Bugün Türkiye’de bütçe dengesinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi gibi verilerin izleneceği belirtiliyor. ABD'de New York Fed imalat endeksi de takip edilecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Teknik Analiz

Endeks kontratında teknik açıdan 10,000 ve 10.100 puan seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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