VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Açılışta Düşüş Gördü

Türkiye'nin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ekim ayı vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1'lik bir azalışla 10.136,50 puandan başladı. Önceki normal seans kapanışına göre yaşanan bu düşüş, yatırımcıların ilgisini çekti.

Dün Gerileme Yaşandı

Dün, endeks kontratı %2,4'lük bir düşüşle normal seansı 10.150,00 puandan kapattı. Akşam seansında ise düşüş devam ederek 10.143,50 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Endişeler Artıyor

Küresel piyasalarda, ABD tarafından açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecine dair endişeleri artırdı. Bu, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Enflasyonist baskıların azalması konusunda daha önceki güvenin yerini temkinli bir duruş aldı.

Yurt İçindeki Ekonomik Gelişmeler

Bugün ise yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. 2024 yılı için ise cari işlemler açığının 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Analistler, yurtiçindeki cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratındaki destek seviyeleri 10.100 ve 10.000 puan, direnç seviyeleri ise 10.250 ve 10.400 puan olarak değerlendirildi.