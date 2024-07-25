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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı açılışta %0,3 düşüşle 12.384,00 puandan işlem gördü. Analistler verileri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:31
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüş Gösterdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,3 düşüşle 12.384,00 puandan başladı.

Açılış Seansı Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.384 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı %0,9 azalışla 12.420,00 puandan tamamlamış, akşam seansında %0,3 düşerek 12.388,00 puana gerilemiştir.

Küresel Piyasaların Etkisi

Analistler, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesinin, küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine yol açtığını ifade etti. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtmişlerdir.

Bilanço Sezonu ve Faiz Beklentileri

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması, yatırımcıların kararlarını etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığı bildirilmektedir. Yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki fiyatlamalar ise günden güne güçlenmektedir.

Teknik Analiz Verileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle ise 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülmektedir. Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.100 seviyelerinin destek, 12.500 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edilmektedir.

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