DOLAR
35,34 0,12%
EURO
36,54 -0,12%
ALTIN
2.983,66 0,53%
BITCOIN
3.512.074,68 -1,13%

VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya %0,2 artışla 11.724,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:27
VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %0,2 yükselişle 11.724,00 puandan başladı.

Geçtiğimiz Haftanın Kapanışı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre %0,2 artışla 11.724,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık %1,7 artışla 11.704,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izledi.

Küresel Belirsizlikler ve Veri Takvimi

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin ilerleyen dönemlerde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara dair belirsizlikler ile dünya ekonomilerindeki durgunluk endişeleri karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Gözler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 seviyeleri direnç, 11.650 ve 11.550 puanları ise destek konumunda.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak
2
Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor
3
Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2,993 Lira, Çeyrek 4,960 Lira
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.108,92 Puan
6
Asya Borsaları Negatif Seyirde: Güney Kore Hariç Tüm Endeksler Düşüşte
7
Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı