VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %0,2 yükselişle 11.724,00 puandan başladı.

Geçtiğimiz Haftanın Kapanışı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre %0,2 artışla 11.724,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yaklaşık %1,7 artışla 11.704,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izledi.

Küresel Belirsizlikler ve Veri Takvimi

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin ilerleyen dönemlerde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara dair belirsizlikler ile dünya ekonomilerindeki durgunluk endişeleri karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Gözler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 seviyeleri direnç, 11.650 ve 11.550 puanları ise destek konumunda.