VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.608,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artış gösteren şubat vadeli endeks kontratı, 11.608,00 seviyesinden el değiştiriyor. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 11.596,00 puandan tamamlamıştı. Bu kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.600,00 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimin alacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkileri konusunda belirsizliklerin devam ettiği görülüyor. Yatırımcıların gözleri, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.650 ve 11.700 puanın direnç, 11.550 ve 11.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.