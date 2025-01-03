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VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, günü %0,3 yükselişle 11.549,00 puandan açtı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:29
VİOP'ta Şubat Vadeli Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul VİOP’ta Zafer Havası

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık %0,3 yükselişle 11.549,00 puandan başladı.

Açılış Seansında Güçlü Performans

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,3 artışla 11.549,00 seviyesinden işlem gördü. Dün ise alış ağırlıklı bir seyre tanıklık eden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %2,2 artışla 11.520,00 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin atacağı adımlara dair belirsizliklerle birlikte dünyadaki önemli ekonomilerden alınan durgunluk sinyalleri nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Enflasyon Verileri Bekleniyor

Yurt içerisinde bugün gözler, açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) %1,61 arttığını öngörüyor. Analistlerin aralık ayı enflasyon beklentisinin ortalaması olan %1,61 ile birlikte, bir önceki ay %47,09 olan yıllık enflasyonun %45,21'e düşmesi bekleniyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Almanya’da işsizlik ve ABD’de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

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