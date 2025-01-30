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VİOP'ta Şubat Vadesi Yükselişle Başladı: Endeks 11.589,00 Puan Seviyesinde

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat açılışta yüzde 0,1 artışla 11.589,00 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:29
VİOP'ta Şubat Vadesi Yükselişle Başladı: Endeks 11.589,00 Puan Seviyesinde

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Güne Merhaba Dedi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat %0,1 yükselişle 11.589,00 puandan işlem görmeye başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,1 artış gösteren kontrat, yatırımcıların dikkatini çekti.

Dünya Piyasalarında Dikkatler Faiz Kararlarına Çevrildi

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,3 azalışla 11.574,00 puandan tamamlamıştı. Ancak, akşam seansında kayıplarını telafi ederek 11.583,00 puana yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranını sabit tutmasının ardından karışık bir seyir izliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, politika duruşunu ayarlamak için acele etmeye gerek olmadığını duyurdu. Bugün ise tüm gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında olacak.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi ve yurt dışında ECB faiz kararı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD’de Avro Bölgesinde ve Almanya’da büyüme verilerinin de yoğun veri gündemini oluşturduğu ifade ediliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.650 ve 11.750 puanın direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

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