Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Araç piyasalarında son dönemlerde yaşanan yükselişle beraber yüksek taşıt kredi faiz oranları vatandaşların sıkıntıya sürüklerden yeni düzenlemeler devreye girdi. Araç markalarından 2024 Mart ÖTV'siz kampanyaları açıklandı. Hyundai ve Volkswagen stoklarında sınırlı olurken elinizi çabuk tutmanız tavsiye edilmektedir.



VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Polo 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Otomatik: 709,278 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Life DSG Otomatik: 713,000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Style DSG Otomatik: 740,444 TL



HYUNDAİ FİYAT LİSTESİ

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL



FIRSATTAN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu kampanyadan yararlanmak için ÖTV muafiyetinin bulunması gerekir. Gerekli belgeler tamamlanmasıyla beraber araç alıp satma işlemlerini gerçekleştirebilirisniz. Stoklar sınırlı olurken ÖTV indirimden yararlanacakların kısa sürede belgeleri ibraz etmesi gerekir.

