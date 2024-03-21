Araç piyasalarında son dönemlerde yaşanan yükselişle beraber yüksek taşıt kredi faiz oranları vatandaşların sıkıntıya sürüklerden yeni düzenlemeler devreye girdi. Araç markalarından 2024 Mart ÖTV'siz kampanyaları açıklandı. Hyundai ve Volkswagen stoklarında sınırlı olurken elinizi çabuk tutmanız tavsiye edilmektedir.
VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ
Volkswagen Polo 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Otomatik: 709,278 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Life DSG Otomatik: 713,000 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Style DSG Otomatik: 740,444 TL
HYUNDAİ FİYAT LİSTESİ
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL
FIRSATTAN YARARLANMA KOŞULLARI
Bu kampanyadan yararlanmak için ÖTV muafiyetinin bulunması gerekir. Gerekli belgeler tamamlanmasıyla beraber araç alıp satma işlemlerini gerçekleştirebilirisniz. Stoklar sınırlı olurken ÖTV indirimden yararlanacakların kısa sürede belgeleri ibraz etmesi gerekir.
Araç piyasalarında son dönemlerde yaşanan yükselişle beraber yüksek taşıt kredi faiz oranları vatandaşların sıkıntıya sürüklerden yeni düzenlemeler devreye girdi. Araç markalarından 2024 Mart ÖTV'siz kampanyaları açıklandı. Hyundai ve Volkswagen stoklarında sınırlı olurken elinizi çabuk tutmanız tavsiye edilmektedir.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar
ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı
Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek
SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek
Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek
Özel bankalardan 130.000 TL kredi kampanyası çıktı! Borçları sıfıra indiren düşük faizli kredi
Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı
Ramazan'da yüz güldüren emekli kampanyası! 15.000 TL'ye kadar şartsız şurtsuz hesaplara yatırılacak
Beklentileri sarsacak faiz Tsunamisi! TCMB kararı akabinde dolar ve altın çakılıyor
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak