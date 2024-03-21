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Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Mart 2024 ÖTV'siz araç kampanyası kaldığı yerden devam ederken Volkswagen ve Hyundai cezbeden fiyat listesini yayınladı. Yüksek araç fiyatları ve taşıt kredii faiz oranlarından ötürü zorlanan vatandaşlara görülmemiş fırsat sunuldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 18:30
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Araç piyasalarında son dönemlerde yaşanan yükselişle beraber yüksek taşıt kredi faiz oranları vatandaşların sıkıntıya sürüklerden yeni düzenlemeler devreye girdi. Araç markalarından 2024 Mart ÖTV'siz kampanyaları açıklandı. Hyundai ve Volkswagen stoklarında sınırlı olurken elinizi çabuk tutmanız tavsiye edilmektedir.

VOLKSWAGEN POLO FİYAT LİSTESİ
Volkswagen Polo 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Otomatik: 709,278 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Life DSG Otomatik: 713,000 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 110 Beygir Style DSG Otomatik: 740,444 TL
ötv'siz araç
HYUNDAİ FİYAT LİSTESİ
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL

FIRSATTAN YARARLANMA KOŞULLARI
Bu kampanyadan yararlanmak için ÖTV muafiyetinin bulunması gerekir. Gerekli belgeler tamamlanmasıyla beraber araç alıp satma işlemlerini gerçekleştirebilirisniz. Stoklar sınırlı olurken ÖTV indirimden yararlanacakların kısa sürede belgeleri ibraz etmesi gerekir.

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