Volkswagen otomobil üretimini durdurdu: İşte nedeni

Dünyaca sevilen en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen'in Wolfsburg’daki genel merkezindeki bilgisayar sisteminde sorunlar yaşandığı belirlendi. Yaşanan arıza bugün öğle saatlerinde başlarken devam etmektedir.

Yaşanan arızanın Almanya ile sınırlı olmadığı belirlenirken şirket sözcüsü, kaynak araştırmalarını açıkladı. Siber saldırı ihtimali değerlendirilirken Almanya ile kalmadığı belirlendi. Avrupa'nın en büyük otomobil markası Volkswagen diğer ülkelerdeki fabrikalarında etkilendiğini açıkladı.





TOYOTA'DA BÜYÜK SORUN

Ağustos ayıyla üretim sisteminde arıza yaşanırken 4 tesisindeki 28 montaj bandında operasyonlar bulundu. Japonya tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinde siber saldırıyla Mart 2022 yılında tüm fabrika genelinde kapanmalar yaşandı.