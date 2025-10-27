Wüst: Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinde Derinleşme İçin Muazzam Potansiyel

Wüst: Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinde derinleşme için muazzam potansiyel

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü ve derin olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilebileceğini söyledi.

Wüst Düsseldorf'taki Yuvarlak Masa'da konuştu

Wüst, DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin geleneksel ortaklık bağlarına dikkat çekti.

Wüst, Türkiye ile KRV arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirterek, “Her iki taraf için de ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinde muazzam bir potansiyel olduğuna eminim.” dedi.

Göç, eğitim ve köprü rolü

KRV'de yaşayan Türk kökenliler ve tarihsel bağların ekonomik ilişkileri beslediğini vurgulayan Wüst, “Bu durumun, Türkiye'den özellikle sanayi bölgesi KRV'ye yoğun göçle ilgisi vardır. 1960'lı yıllardan itibaren yüz binlerce insan, Türkiye'den buraya geldi çünkü burada hayatlarını kendi ellerine alma fırsatı, bir şeyler başarma fırsatı, çocukları için daha iyi bir hayat kurma fırsatı gördüler.” ifadelerini kullandı.

Wüst, eyalette 1 milyon Türk kökenli bulunduğunu, bunların Almanya’nın refahına katkıda bulunduğunu ve Türk kökenli birçok kişinin iki ülke arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi. Ayrıca Almanya'da eğitim gören Türk öğrencilerin yarısından fazlasının Kuzey Ren-Vestfalya'da olduğu ve bilimsel bağlantıların da güçlü olduğuna işaret etti.

Ticaret ve yatırım verileri

Wüst, Kuzey Ren-Vestfalya'nın ekonomik önemine dikkat çekerek, “Türk şirketlerinin hissedarı olduğu her üç şirketten biri Kuzey Ren-Vestfalya'da. Alman-Türk ticaret hacminin beşte biri burada, bizde gerçekleştiriliyor. Bu, daha da geliştirmek istediğimiz güçlü bir temel.” değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in ziyareti ve ortaklık vurgusu

Wüst, güvenlik ve barışa atıfta bulunarak Federal Şansölye Friedrich Merz'in 30 Ekim'deki Türkiye ziyaretine memnuniyetle baktığını belirtti: “Güvenlik, barış içinde bir arada yaşamaktır. Bu nedenle, Federal Şansölyemiz Friedrich Merz’in 30 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesinden dolayı minnettarım.”

Wüst, ziyaretin yeni federal hükümetin Almanya-Türkiye ortaklığına verdiği önemi gösterdiğini, daha sıkı işbirliği, karşılıklı yatırımlar ve ortak yeniliklerle iki ülkenin ekonomik olarak güçlenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin küresel konumu

Almanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff da konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisi ve enerji alanlarındaki ilerlemesine dikkat çekti ve Türkiye'nin “gerçek bir küresel oyuncu” haline geldiğini ifade etti. Wulff, coğrafi yakınlığın tedarik zinciri ve ulaşım avantajı sunduğunu belirtti.

DEİK hedefleri: Ticaret hacmini büyütme

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ekonomik ilişkileri geliştirme hedeflerini aktardı. Olpak, mevcut ikili ticaret hacminin 50 milyar avroya yaklaşmakta olduğunu belirterek, bunu 10 yıl içinde 5 katına çıkarmak gibi iddialı bir hedefi tartıştıklarını söyledi.

Olpak, bu hedefe ulaşmak için radikal adımlar, gerekli altyapı hazırlıkları, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu, vize sorunlarının çözümü ve araç geçiş kotalarının iyileştirilmesinin şart olduğuna dikkat çekti. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında ortak çalışmalar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

250 milyar avroluk yol haritası

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AB'nin Türkiye için önemine işaret ederek, Boston Consulting Group ile birlikte Almanya-Türkiye ticaret hacmini 10 yılda 250 milyar avro seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir yol haritası hazırladıklarını ve bunu devlet başkanlarına sunacaklarını açıkladı.

Yalçındağ, ticaretin yanında karşılıklı yatırımlar, diaspora ilişkileri ve turizm gibi hizmet sektörlerinin de gündemde olduğunu, ülkeler arasındaki coğrafi yakınlık ve karşılıklı ziyaretlerin ekonomik işbirliğini desteklediğini belirtti.

Toplantı, KRV ve Almanya için ilişki ağlarını güçlendirme, somut projeleri tartışma ve ekonomik ortaklıkları derinleştirme amacıyla önem taşıyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak (sol 2), Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst (ortada) ile Amanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff (sağda) katıldı.