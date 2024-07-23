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Yapay Zeka Çağında Kariyer Seçimi: Yeditepe Üniversitesi'nden Öneriler

Yeditepe Üniversitesi, yapay zekanın etkilerini göz önünde bulundurarak meslek tercihleri hakkında öneriler sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:22
Yapay Zeka Çağında Kariyer Seçimi: Yeditepe Üniversitesi'nden Öneriler

Yeditepe Üniversitesi'nden Yapay Zeka Çağında Meslek Seçiminde Öneriler

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zeka çağında adayların meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken önemli noktaları vurguladı.

Yenilikçi Eğitim Programları

Coşkun, adayların ilgi duydukları alanlarda yükseköğretim programlarının güncel ve yenilikçi teknik düzenlemelerini göz önünde bulundurmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, uygulama becerilerinin yapay zeka ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapay Zeka ve Sektörel Dönüşüm

Yapay zeka, birçok sektörde verimliliği artırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek gibi olumlu değişiklikler yaratma potansiyeline sahiptir. Coşkun, özellikle ticaret, lojistik, üretim ve siber güvenlik gibi alanlarda yapay zekanın etkisinin giderek arttığını belirtti.

İş Gücü Dönüşümü

Coşkun, yapay zekanın iş gücü piyasasında önemli değişimlere neden olacağını, otomasyona dayalı pek çok işin ortadan kalkabileceğini ve mavi ile beyaz yakalı iş tanımlarının değişeceğini aktardı. Yapay zekanın belirli algılamaları olan her iş için çalışma yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Eğitim Sisteminin Değişimi

Coşkun, eğitim sistemlerinin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini, anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarının nitelikli insanları yetiştirme sürecinin dönüşeceğini ifade etti. Özellikle mühendislik gibi teknik alanlarda alt uzmanlıkların eğitim programlarına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle, adayların yükseköğretim programlarını seçerken yapay zeka ve güncel teknik artışları dikkate alarak tercih yapmaları gerektiğini öneren Coşkun, duygusal zekanın ve yaratıcılığın insanlara ait olduğunu hatırlatarak eğitimde bu unsurlara da yer verilmesi gerektiğinin önemini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi...

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zekanın bir çok meslek grubunun yerini alma ihtimalini değerlendirdi.

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