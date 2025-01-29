Yapay Zeka ve Fintek Yatırımları 2024'te Hız Kazanacak

Yapay Zeka ve Fintek Sektörleri 2024'te Yükselişe Geçiyor

Gelişimini hızla sürdüren yapay zeka ve fintek teknolojileri, 2024 yılında da yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte, bu alanların büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor.

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar'ın Değerlendirmeleri

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, dijital dönüşümü hızlandıran teknolojilerin 2024'te önemli bir sıçrama yılı yaşatacağını ifade etti. Bayansar, Türkiye'nin yüksek potansiyelinin yeni nesil fintek çözümleri ve bölgesel entegrasyonlar ile birleşerek ekosistemi daha rekabetçi hale getirdiğini belirtti.

Ödeme Teknolojileri ve Enerji Verimliliği

Fintek alanında ödeme teknolojileri ve açık bankacılık API'leri gibi yenilikçi modellerin dikkat çektiğini söyleyen Bayansar, 2024 yılı itibarıyla toplamda 182 milyon dolar kadar yatırım yapıldığını vurguladı. Ayrıca finansal çözümlerin dijitalleşmesiyle birlikte, dijital ödeme sistemleri ve blokzincir tabanlı teknolojilerin de yaygınlaşacağı öngörülüyor.

212 Kurucu Ortağı Numan'ın Görüşleri

212 Kurucu Ortağı Numan Numan, 2024 yılında fintek ve siber güvenlik sektörlerinin yatırım çekme potansiyelinin artacağına dikkat çekti. Yapay zeka teknolojilerinin iş modellerine entegrasyonunun hız kazanacağını belirten Numan, dijital cüzdanlar, blockchain projeleri ve sınır ötesi ödeme sistemleri gibi girişimlerin ivme kazanacağını ifade etti.

2024'e Yönelik Yatırım Beklentileri

212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularında önemli yatırımların olacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl yatırım yaptıkları 600 girişim arasından 3'üne yaklaşık 3 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Yağız, bu yıl malzeme teknolojileri alanında da gelişmeler beklediklerini vurguladı.

Simya VC'den Yatırım Raporları

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, Türkiye girişimcilik ekosisteminde toplam 1,1 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, yapay zekanın farklı sektörlerde büyük bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Özellikle finans, sağlık, e-ticaret ve eğitim alanlarında yapay zekanın entegre olarak kullanılacağını ifade etti.

2024 yılına dair beklentiler, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı yatırımların hız kazanacağı yönünde şekilleniyor.