Yapay Zeka Zirvesi'24: Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu

Yapay Zeka Zirvesi'24 Gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zeka tabanlı teknolojilerin 2030 yılına kadar dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını duyurdu. Bu rakam, Türkiye’nin 2023 yılı gayri safi milli hasılasının (GSMH) 14 katı niteliğinde.

BTK'nın Ev Sahipliğinde

BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı işbirliği ile düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi. Zirvede, yapay zekanın geleceği, sektörel uygulamaları ve yenilikçi çözümler detaylarıyla ele alındı.

Veri Üretiminde Kayda Değer Artış

Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın son 15-20 yılda görünür hale geldiğini ancak temellerinin çok daha eskiye dayandığını belirtti. Bir araştırmaya atıfta bulunarak, insanlığın yalnızca geçen sene 100 zettabyte veri ürettiğine, bu yıl bu rakamın 150 zettabyte olması beklendiğine dikkat çekti. Sayan, zettabyte teriminin 22 sıfırlı bir ölçü birimi olduğunu açıklayıp, dünya nüfusunun 8 milyar olduğu göz önüne alındığında, kişi başına kütüphaneler dolusu veri düştüğünü vurguladı.

Yapay Zeka ve Gelecek

Başka bir popüler yapay zeka uygulaması Chat GPT’nin, yalnızca 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten Sayan, bu durumun bir rekor olduğunu ifade etti. Sayan ayrıca, yapay zekanın nihai hedefinin, insan seviyesinde veya üzerinde bir bilinç oluşturmak olduğunun altını çizerek, iki yıl içinde insan kadar akıllı bir yapay zekaya ulaşma olasılığının yüzde 50 olduğunu dile getirdi.

Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Entegrasyonu

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yapay zeka sektörünün küresel ölçekte hızla büyüdüğünü dile getirdi. Oxford Insight’ın 2023 Hükümet Yapay Zeka Endeksi'nde Türkiye’nin 193 ülke arasında 47. sırada, Güney ve Orta Asya ülkeleri arasında ise 2. sırada yer aldığını açıkladı.

Karagözoğlu, teknolojinin hızla ilerlemesinin hayatın her alanında etkili olduğunu ve yeni güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini belirtirken, yapay zeka ile siber güvenliğin birbirini tamamlayan iki temel unsur haline geldiğini vurguladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla yapay zeka destekli yazılımların, 97 binin üzerinde zararlı bağlantıyı tespit ettiğini ve siber güvenlikle ilgili kurumları 12 binin üzerinde bildirimde bulunarak bilgilendirdiğini kaydetti.

Yarışmalarda Başarılar

Zirve, ayrıca datathon ve hackathon yarışmalarında dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", BTK'de gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", BTK'de gerçekleştirildi.