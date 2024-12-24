DOLAR
35,25 0%
EURO
36,72 -0,17%
ALTIN
2.963,97 -0,29%
BITCOIN
3.324.149,9 -0,91%

Yapay Zeka Zirvesi'24: Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu

Yapay Zeka Zirvesi'24, verinin geleceğini ve Türkiye'nin pozisyonunu ele aldı. Sayan, 2030'a kadar yapay zeka sektörünün 16 trilyon dolara ulaşacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:05
Yapay Zeka Zirvesi'24: Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu

Yapay Zeka Zirvesi'24 Gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zeka tabanlı teknolojilerin 2030 yılına kadar dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını duyurdu. Bu rakam, Türkiye’nin 2023 yılı gayri safi milli hasılasının (GSMH) 14 katı niteliğinde.

BTK'nın Ev Sahipliğinde

BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı işbirliği ile düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi. Zirvede, yapay zekanın geleceği, sektörel uygulamaları ve yenilikçi çözümler detaylarıyla ele alındı.

Veri Üretiminde Kayda Değer Artış

Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın son 15-20 yılda görünür hale geldiğini ancak temellerinin çok daha eskiye dayandığını belirtti. Bir araştırmaya atıfta bulunarak, insanlığın yalnızca geçen sene 100 zettabyte veri ürettiğine, bu yıl bu rakamın 150 zettabyte olması beklendiğine dikkat çekti. Sayan, zettabyte teriminin 22 sıfırlı bir ölçü birimi olduğunu açıklayıp, dünya nüfusunun 8 milyar olduğu göz önüne alındığında, kişi başına kütüphaneler dolusu veri düştüğünü vurguladı.

Yapay Zeka ve Gelecek

Başka bir popüler yapay zeka uygulaması Chat GPT’nin, yalnızca 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten Sayan, bu durumun bir rekor olduğunu ifade etti. Sayan ayrıca, yapay zekanın nihai hedefinin, insan seviyesinde veya üzerinde bir bilinç oluşturmak olduğunun altını çizerek, iki yıl içinde insan kadar akıllı bir yapay zekaya ulaşma olasılığının yüzde 50 olduğunu dile getirdi.

Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Entegrasyonu

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yapay zeka sektörünün küresel ölçekte hızla büyüdüğünü dile getirdi. Oxford Insight’ın 2023 Hükümet Yapay Zeka Endeksi'nde Türkiye’nin 193 ülke arasında 47. sırada, Güney ve Orta Asya ülkeleri arasında ise 2. sırada yer aldığını açıkladı.

Karagözoğlu, teknolojinin hızla ilerlemesinin hayatın her alanında etkili olduğunu ve yeni güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini belirtirken, yapay zeka ile siber güvenliğin birbirini tamamlayan iki temel unsur haline geldiğini vurguladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla yapay zeka destekli yazılımların, 97 binin üzerinde zararlı bağlantıyı tespit ettiğini ve siber güvenlikle ilgili kurumları 12 binin üzerinde bildirimde bulunarak bilgilendirdiğini kaydetti.

Yarışmalarda Başarılar

Zirve, ayrıca datathon ve hackathon yarışmalarında dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", BTK'de gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", BTK'de gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
2
Yapay Zeka Zirvesi'24: Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu
3
Finansın Geleceği Zirvesi: Katılım Bankacılığının İvmesi ve Sürdürülebilir Finansın Önemi
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ekim 2025 Hedefleri ve Sosyal Medya Açıklamaları
5
2025 Yılı KİT Personel Alım Usulleri Belirlendi
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı
7
Savunma ve Havacılık Sanayisinde İhracat Rekoru: 11 Ayda 5,8 Milyar Dolar

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!