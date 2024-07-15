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Yapı Kredi'de hesabı olanlara acil duyuru! O tarihe kadar SMS gönderene 1000 TL para iadesi

Yapı Kredi, temmuz ayına özel düzenlediği bu kampanya ile müşterilerine önemli avantajlar sunuyor. 15.000 TL ve üzeri harcamalarda 1.000 TL para iadesi fırsatından yararlanmak için World Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmayı unutmayın! Bu yaz Yapı Kredi ile alışveriş yapmak hem kazançlı hem de keyifli olacak!

Yayın Tarihi: 15.07.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:21
Yapı Kredi'de hesabı olanlara acil duyuru! O tarihe kadar SMS gönderene 1000 TL para iadesi

Yapı Kredi tarafından yeni bir duyuru daha yapıldı! Bankada hesabı olanlara Yapı Kredi 1000 lira iade edeceğini açıkladı. Temmuz ayı boyunca müşterilerine çeşitli avantajlar sunan Yapı Kredi, yeni kampanyasıyla dikkat çekti. Banka, temmuz ayı kampanyaları kapsamında müşterilerine 1.000 TL para iadesi yapacağını duyurdu. İşte kampanyanın detayları ve yararlanma şartları...

Yapı Kredi, her ay düzenlediği kampanyalarla müşterilerine para iadesi, artı taksit ve indirim gibi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayına özel duyurduğu kampanyada, 1.000 TL para iadesi yapılacağını açıkladı. Gıda, teknoloji, akaryakıt ve eğitim gibi pek çok sektörde geçerli olan bu kampanya, Yapı Kredi’nin Yenilio ile iş birliği kapsamında düzenlendi.

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılım oldukça kolay. World Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olabilirsiniz. Katılım için Yapı Kredi’ye ait açık statülü minimum bir kartınızın olması yeterli.

yapı kredi

Kampanya şartları neler? 

  • Yapı Kredi’nin 1000 TL geri ödeme kampanyasında şartlar şöyle sıralandı: 
  • Kampanya süresi: 31 Temmuz’a kadar geçerli.
  • Minimum harcama: Yenilio’dan yapılacak 15.000 TL ve üzeri harcamalar.
  • Ödül: 12 taksit ve 1.000 TL Worldpuan hediye.

Hangi kartlar kampanyaya dahil?

  • Yapı Kredi bireysel kredi kartları
  • Bireysel TLcardlar
  • Peşin (tek çekim) ve taksitli harcamalar

Kampanya dışında kalan kartlar ve işlemler neler? 

  • Albaraka, Anadolubank, Vakıfbank Worldcardlar
  • Worldpuan ile yapılan alışverişler
  • Nakit çekim, mail order işlemleri
  • Ticari kartlar ile yapılan işlemler
  • İade ve puan kullanımı işlemleri
  • İptal, iade ve ticari kartlar
  • Eko kartlar ve ön ödemeli kartlar

Kampanyadan yararlanma şartları neler? 

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir defa yararlanabilecek. Kampanya müşteri bazında geçerli olacak ve bir müşteri kampanyadan en fazla 1.000 TL Worldpuan kazanabilecek.

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