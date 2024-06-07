Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

Haziran ayındaki kampanyalarıyla dikkat çeken Yapı Kredi, yeni kampanyasını duyurdu. Bu nedenle kampanyaya katılan müşterilere 600 TL geri ödeme yapılacaktır.





Bankalar ardı ardına haziran ayı kampanyalarını açıklamaya devam ederken Yapı Kredi'den bir kampanya haberi daha geldi. Yapı Kredi, yeni müşteri çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla yeni kampanyalar yürütmeye devam ediyor.

Yapı Kredi, Haziran ayı başında kampanyaya katılım için sadece 12 gün kaldığını, 12 gün içinde kampanyaya katılan müşterilerin ise 600 TL kazanacağını duyurmuştu. Bu nedenle 1-16 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında Worldpuan MediaMarkt'tan yapacağınız alışverişlerde 600 TL hediye edilecek. Haziran 2024 ve peşin bedeli 6 ay taksitle ödenecektir.

YAPI KREDİ 600 TL WORLDPUAN KAMPANYASI

World Mobil programının tanıtımına katılmak için "Hemen Katılın" butonuna basın.

Müşterinin World Mobile üzerinden katılabilmesi için en az bir kartının açık olması gerekir. Puan kampanyası yalnızca bireysel kredi ve banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde geçerli olup, müşteri kampanyadan yalnızca bir kez puan kazanabilir.

Kampanya kapsamında ek kart kullanımı karşılığında da puan toplanmaktadır. Puanlar orijinal karta yüklenir.

Müşteri World Mobile programına katılarak toplam 600 TL dünya puanı kazanmaya hak kazanır. Anadolubank, Albaraka, Vakıfbank Worldcard ve Worldpuan, kartvizit ile yapılan iptal, iade ve alışverişler kampanyaya dahil değildir.