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Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon fırsatı! 18.000 TL almak için tek imza yeter

SSK ve Bağkur'dan emekli maaşı alanların merakla bekledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin yenilikler birbiri ardına ortaya çıktı. İşte Yapı Kredi'nin yeni emeklilik paketinin detayları..

Yayın Tarihi: 07.05.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:49
Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon fırsatı! 18.000 TL almak için tek imza yeter

SSK ve Bağkur emeklilerinin merak ettiği maaş zammı özel ve kamu bankaları tarafından peş peşe açıklandı. Emeklilerin gözdesi olan kamu bankaları maaşlarını 8 bin ila 12 bin TL'ye çıkarınca özel bankalar da harekete geçti.

Özel bankalar tarafından SSK ve Bağkur emeklilerine sunulan promosyon rakamlarının kamu bankalarının sunduğu promosyon rakamlarına göre daha cazip geldiği görülürken emekliler, özel bankaların promosyon rakamlarını incelemeye başlıyor. Peki Yapı Kredi Bankası'nın Mayıs 2024'te kaç promosyon ödemesi ödeyecek? İşte Yapı Kredi Emeklilik Promosyon Paketi Mayıs 2024 detayları..

YAPI KREDİ EMEKLİLİK PROMOSYONU

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon fırsatı

Dünyanın en ünlü özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı alan emeklilere Mayıs 2024 “Emeklilik Paketi” sunuyor. Yapı Kredi, söz konusu paket çerçevesinde hesaplara 18.000 lira tutarında nakit promosyon yatırılacak.

Başlatılan kampanya kapsamında emekli maaşı;

9 bin 999 liraya kadarsa 6 bin 250 lira,

10 bin liradan 14 bin 999 liraya kadarsa 10 bin lira,

15 bin liradan 19 bin 999 liraya kadarsa 12 bin 500 lira,

Tutarın 20.000 lirayı aşması durumunda 15.000 lira promosyon verilecek.

Ayrıca emeklilere en çok ilgi gösteren bankalardan biri olan Yapı Kredi'nin paylaştığı detaylara göre, iki yeni fatura ödenmesi talimatı getirilerek maaş kademesine bakılmaksızın ek ödül taahhüdünün imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde 1.000 TL tutarında ek nakit ikramiye verilecek.

Ayrıca ana bireysel kredi kartınızla toplam 1000 TL harcama yapmanız durumunda maaş kademesi ne olursa olsun 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil'e giriş yapılması halinde 1000 TL dijital aktivite bonusu da verilecek.

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