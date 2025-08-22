Yapı Ruhsatı 2025 2. Çeyrekte %47,4 Arttı — TÜİK Verileri

Yapı ruhsatı verileri: 2025 ikinci çeyrek öne çıkanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 ikinci çeyrek yapı izin istatistikleri, yapı ruhsatı verilen bina sayısında yıllık bazda güçlü bir artışa işaret ediyor. Nisan–Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %47,4 yükseldi.

Kapsam genişletildi ve mevsimsel düzeltme uygulandı

TÜİK, istatistiklerin kapsamını genişleterek yılın ikinci çeyreğinden itibaren yalnızca belediyeler değil, tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgelerini de serilere dahil etti. Bu nedenle geçmişe dönük veriler 2010 yılına kadar revize edildi. Ayrıca haber bültenine mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler eklendi.

Yapı ruhsatı verileri ayrıntıları

2025 ikinci çeyrekte yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı %47,4, daire sayısı %90,3 ve yüz ölçüm %61,8 arttı. Toplam yapı ruhsatı alan yüz ölçümün %85,1'i belediyeler, %14,9'u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Binaların kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçüm payı, 40,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda görüldü; bu grubun yüz ölçüm payı %74 olarak hesaplandı. Bunu 5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verileri

Yapı kullanma izin belgelerinde ise yıllık bazda bina sayısı %18,1, daire sayısı %44,3 ve yüz ölçüm %30,2 arttı. Bu belgelerin toplam yüz ölçümünün %85,5'i belediyeler, %14,5'i diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Kullanma izni verilen binaların yüz ölçümünde en yüksek pay 18,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu; bu grubun yüz ölçüm payı %67,5. Bunu 3,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış seriler

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı %45,4, daire sayısı %87,4 ve yüz ölçüm %59,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %21,7, daire sayısı %44,1 ve yüz ölçüm %33,5 artış gösterdi.

Ayrıca takvim etkilerinden arındırılmış seride yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %15,1, daire sayısı %40,2 ve yüz ölçüm %26,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %1,6, daire sayısı %8,3 ve yüz ölçüm %5,9 yükseldi.