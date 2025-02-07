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Yatırım Araçları Bu Hafta Ne Kadar Kazandırdı?

Bu hafta Borsa İstanbul'da hisse senetleri düşerken, altın ve döviz fiyatları artış gösterdi. Yatırım fonlarında ise kıymetli maden fonları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:58
Yatırım Araçları Bu Hafta Ne Kadar Kazandırdı?

Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,53 azalış gösterirken, altının gram fiyatı yüzde 2,63 ve dolar/TL yüzde 0,34 artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi ve Altın Fiyatları

BIST 100 endeksi, en düşük 9.619,83 puanı ve en yüksek 9.962,68 puanı görerek haftayı, bir önceki hafta kapanışının yüzde 0,53 altında 9.951,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3.321 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 yükselişle 22.500 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5.420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,64 artışla 5.563 liraya yükseldi.

Döviz Kurları ve Yatırım Fonları

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 35,9810 liraya ulaşırken, avro yüzde 0,27 artışla 37,3210 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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