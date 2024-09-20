Yatırım Araçları Performansı: Haftalık Değerlendirme

Yatırım Araçlarında Haftalık Gelişmeler

Bu hafta, yatırım araçlarının performansında dikkat çekici artışlar yaşandı. İstanbul Borsası'nda işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,22 değer kazandı.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Bu süreçte, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL ise yüzde 1,17 artış gösterdi. Gram altın fiyatı da yüzde 1,92 oranında bir yükseliş kaydetti.

BIST 100 Endeksi Analizi

BIST 100 Endeksi, haftanın en düşük değeri olan 9.567,10 puandan, en yüksek 10.008,72 puana ulaştı ve haftayı 9.900,25 puandan kapatarak, önceki haftaya göre yüzde 2,22 değer kazanmış oldu.

Kapalıçarşı Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2,866 lira olarak belirlenirken, Cumhuriyet altınının fiyatı 19,124 lira oldu ve bu haftaki artışı yüzde 3,33 olarak kaydedildi. Çeyrek altın fiyatı ise yüzde 3,23 artışla 4,800 liraya yükseldi.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,89, emeklilik fonları ise yüzde 2,36 değer kazandı. Kategoriler bazında bakıldığında, en fazla kazandıran yatırım fonları ise hisse senedi fonları olarak %4,40 ile öne çıktı.