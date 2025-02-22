Yatırım Fonları Haftası: Tera Portföy Zirveyi Kaptı

Haftanın En Yüksek Getirili Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta, yatırımcılar için en kazançlı fon Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu ve %32,92’lik müthiş bir getiri sağladı. Aynı zamanda, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu da %5,43'lük yükselişiyle emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran fon olarak öne çıktı.

Yatırım Fonları İçinde En Fazla Kazandıran 10 Fon

Aşağıda, yatırım fonları içerisinde bu hafta en çok kazandıran on fonun detayları yer almaktadır:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 201,507 32,92 ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 3,60272 22,63 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON 2,15405 21,53 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 9,05675 21,01 FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,62027 20,01 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0,85394 19,02 GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON 3,25651 14,79 ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 1,52491 14,71 İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON 3,73108 14,07 ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,90405 13,99

Emeklilik Fonları İçinde En Fazla Kazandıran Fonlar

Aynı zamanda, emeklilik fonları içinde en fazla kazanç sağlayanlar ise şöyle sıralandı:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,41958 5,43 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,39365 4,41 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,43074 4,37 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,35609 4,13 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,20694 4,12 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,12247 3,57 BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,44371 3,56 KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU 0,38883 3,27 KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,05992 3,19 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03984 3,04

Bu hafta, yatırımcılar için fırsatlarla dolu bir dönem başladı. Hangi fonların gelecekteki performansı merakla bekleniyor.