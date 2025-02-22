Yatırım Fonları Haftası: Tera Portföy Zirveyi Kaptı

Tera Portföy Birinci Serbest Fon, yüzde 32,92'lik getirisiyle bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu oldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:07
Yatırım Fonları Haftası: Tera Portföy Zirveyi Kaptı

Haftanın En Yüksek Getirili Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta, yatırımcılar için en kazançlı fon Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu ve %32,92’lik müthiş bir getiri sağladı. Aynı zamanda, Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu da %5,43'lük yükselişiyle emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran fon olarak öne çıktı.

Yatırım Fonları İçinde En Fazla Kazandıran 10 Fon

Aşağıda, yatırım fonları içerisinde bu hafta en çok kazandıran on fonun detayları yer almaktadır:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON201,50732,92
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON3,6027222,63
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON2,1540521,53
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON9,0567521,01
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON2,6202720,01
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON0,8539419,02
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON3,2565114,79
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON1,5249114,71
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON3,7310814,07
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON0,9040513,99

Emeklilik Fonları İçinde En Fazla Kazandıran Fonlar

Aynı zamanda, emeklilik fonları içinde en fazla kazanç sağlayanlar ise şöyle sıralandı:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,419585,43
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,393654,41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,430744,37
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,356094,13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,206944,12
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,122473,57
BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,443713,56
KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,388833,27
KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,059923,19
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,039843,04

Bu hafta, yatırımcılar için fırsatlarla dolu bir dönem başladı. Hangi fonların gelecekteki performansı merakla bekleniyor.

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