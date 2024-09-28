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Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Analiz

Yatırım fonları bu hafta en çok kıymetli madenlerle kazandı. Hisse senedi fonları ise gerileme yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:25
Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Analiz

Yatırım Fonları ve BES Performansı

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları, ortalama %0,24 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,33'lük bir artış gösterdi.

En Yüksek Yükseliş ve Düşüşler

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %3,72 ile Kıymetli Maden Fonları kaydetti. Bununla birlikte, %1,01 düşüş yaşayan Hisse Senedi Fonları gerileyen tek fon oldu.

BES Fonlarındaki Değişiklikler

BES fonları içinde ise en büyük artış %3,07 ile Kıymetli Madenler kategorisinde gerçekleşti. En fazla kayıp ise %0,61 ile Hisse Senedi fonunda gözlemlendi.

Haftalık Getiri ve Fon Sayıları

Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları yer almaktadır:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,24 115 36
Borsa Yatırım Fonları 0,68 19 1
Borçlanma Araçları Fonları 0,91 7 30
Fon Sepeti Fonları 1,44 6 9
Hisse Senedi Fonları -1,01 20 103
Karma ve Değişken Fonlar 0,52 10 40
Katılım Fonları 1,29 5 16
Kıymetli Maden Fonları 3,72 18 0
Para Piyasası Fonları 0,92 5 40
Serbest Fon 0,04 7 208

Emeklilik Fonlarının Performansı

Emeklilik fonlarında da bazı değişiklikler dikkat çekiyor:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları 0,33 24 14
Başlangıç Fonları 0,92 1 0
Borçlanma Araçları 0,78 5 0
Değişken -0,07 0 71
Devlet Katkısı 0,66 1 20
Endeks -0,07 1 3
Fon Sepeti Fonu 0,77 1 3
Hisse Senedi -0,61 3 29
Karma 0,91 8 1
Katılım -0,05 2 4
Kıymetli Madenler 3,07 15 0
OKS Katılım 0,47 7 17
OKS Standart 0,64 10 0
Para Piyasası 0,93 3 13
Standart 0,66 12 1
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,09 2 1

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