Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Analiz

Yatırım Fonları ve BES Performansı

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları, ortalama %0,24 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,33'lük bir artış gösterdi.

En Yüksek Yükseliş ve Düşüşler

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %3,72 ile Kıymetli Maden Fonları kaydetti. Bununla birlikte, %1,01 düşüş yaşayan Hisse Senedi Fonları gerileyen tek fon oldu.

BES Fonlarındaki Değişiklikler

BES fonları içinde ise en büyük artış %3,07 ile Kıymetli Madenler kategorisinde gerçekleşti. En fazla kayıp ise %0,61 ile Hisse Senedi fonunda gözlemlendi.

Haftalık Getiri ve Fon Sayıları

Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları yer almaktadır:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,24 115 36 Borsa Yatırım Fonları 0,68 19 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,91 7 30 Fon Sepeti Fonları 1,44 6 9 Hisse Senedi Fonları -1,01 20 103 Karma ve Değişken Fonlar 0,52 10 40 Katılım Fonları 1,29 5 16 Kıymetli Maden Fonları 3,72 18 0 Para Piyasası Fonları 0,92 5 40 Serbest Fon 0,04 7 208

Emeklilik Fonlarının Performansı

Emeklilik fonlarında da bazı değişiklikler dikkat çekiyor: