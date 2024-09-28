Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Analiz

Yatırım Fonları ve BES Performansı
Geçtiğimiz hafta yatırım fonları, ortalama %0,24 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları %0,33'lük bir artış gösterdi.
En Yüksek Yükseliş ve Düşüşler
Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %3,72 ile Kıymetli Maden Fonları kaydetti. Bununla birlikte, %1,01 düşüş yaşayan Hisse Senedi Fonları gerileyen tek fon oldu.
BES Fonlarındaki Değişiklikler
BES fonları içinde ise en büyük artış %3,07 ile Kıymetli Madenler kategorisinde gerçekleşti. En fazla kayıp ise %0,61 ile Hisse Senedi fonunda gözlemlendi.
Haftalık Getiri ve Fon Sayıları
Aşağıda yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları yer almaktadır:
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|0,24
|115
|36
|Borsa Yatırım Fonları
|0,68
|19
|1
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,91
|7
|30
|Fon Sepeti Fonları
|1,44
|6
|9
|Hisse Senedi Fonları
|-1,01
|20
|103
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,52
|10
|40
|Katılım Fonları
|1,29
|5
|16
|Kıymetli Maden Fonları
|3,72
|18
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,92
|5
|40
|Serbest Fon
|0,04
|7
|208
Emeklilik Fonlarının Performansı
Emeklilik fonlarında da bazı değişiklikler dikkat çekiyor:
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Emeklilik Fonları
|0,33
|24
|14
|Başlangıç Fonları
|0,92
|1
|0
|Borçlanma Araçları
|0,78
|5
|0
|Değişken
|-0,07
|0
|71
|Devlet Katkısı
|0,66
|1
|20
|Endeks
|-0,07
|1
|3
|Fon Sepeti Fonu
|0,77
|1
|3
|Hisse Senedi
|-0,61
|3
|29
|Karma
|0,91
|8
|1
|Katılım
|-0,05
|2
|4
|Kıymetli Madenler
|3,07
|15
|0
|OKS Katılım
|0,47
|7
|17
|OKS Standart
|0,64
|10
|0
|Para Piyasası
|0,93
|3
|13
|Standart
|0,66
|12
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,09
|2
|1