Yatırım Fonları ve BES Performansı: Son Durum Raporu

Haftalık Yatırım Fonları Raporu

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama olarak %0,89, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,97 değer kaybetti. Fonlar arasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kazanç ve Kayıplar

Yatırım fonları içerisinde en fazla değer kazanan tür, %0,98 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Ancak en büyük kayıplar, %3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" tarafından yaşandı. Bu durum, yatırımcıların tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine yol açabilir.

BES Fonları Performansı

BES fonlarında ise en büyük yükseliş yine %0,99 ile "Başlangıç Fonları" kategorisinde görüldü. Buna karşın, %4,25 ile "Endeks Fonları" en fazla değer kaybeden kategori oldu.

Haftalık Fon İstatistikleri

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık kazançları ve kayıpları aşağıda özetlenmiştir:

Yatırım Fonları: -0,89% kazanç, 467 kazandıran, 71 kaybettiren

-0,89% kazanç, 467 kazandıran, 71 kaybettiren Borsa Yatırım Fonları: -3,64% kazanç, 3 kazandıran, 18 kaybettiren

-3,64% kazanç, 3 kazandıran, 18 kaybettiren Para Piyasası Fonları: +0,98% kazanç, 40 kazandıran

Emeklilik fonları açısından genel durum ise benzer bir şekilde olumsuz yöndeydi. Emeklilik fonları %0,97 değer kaybederken, "Başlangıç Fonları" yine %0,99 arttı.

Sonuç

Yatırım ve emeklilik fonlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir izleme noktası oluşturuyor. Yatırımcıların, bu dönemde fon çeşitliliğini değerlendirerek stratejilerini güncellemeleri öneriliyor. Bu bağlamda, fon performanslarını düzenli takip etmek büyük önem taşıyor.