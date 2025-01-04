Yatırım Fonlarında Haftalık Performans: BES Fonları Yüzde 0.98 Artış Gösterdi

Yatırım Fonları ve BES Fonları Artış Gösterdi

Bu hafta, yatırım fonları ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 0,98 performans sergiledi. Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 0,90 ile ‘Borçlanma Araçları Fonları’ ve ‘Para Piyasası Fonları’ kategorilerinde görüldü. Tek gerileyen fon ise yüzde 0,40 ile ‘Kıymetli Maden Fonları’ oldu.

BES Fonlarındaki Zenginleşme

BES fonlarında ise en yüksek değer kazancı yüzde 2,11 ile ‘OKS Katılım’ fonunda gerçekleşirken, gerileyen tek fon yüzde 0,81 ile ‘Kıymetli Madenler’ fonu oldu.

Haftalık Fon Performansı

Yatırım ve BES fonlarının haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları ise şu şekilde:

Yatırım Fonları: %0,62 - Kazandıran: 198, Kaybettiren: 32

%0,62 - Kazandıran: 198, Kaybettiren: 32 Borsa Yatırım Fonları: %0,19 - Kazandıran: 121, Kaybettiren: 10

%0,19 - Kazandıran: 121, Kaybettiren: 10 Borçlanma Araçları Fonları: %0,90 - Kazandıran: 75, Kaybettiren: 0

%0,90 - Kazandıran: 75, Kaybettiren: 0 Kıymetli Maden Fonları: -%0,40 - Kazandıran: 9, Kaybettiren: 91

-%0,40 - Kazandıran: 9, Kaybettiren: 91 Emeklilik Fonları: %0,98 - Kazandıran: 33, Kaybettiren: 4

Yatırım alanında dikkat çeken bu rakamlar, yatırımcıların gelecek haftalarda nasıl bir strateji izleyecekleri konusunda önemli ipuçları veriyor.