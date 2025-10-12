Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus arasında stratejik mutabakat zaptı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus arasında, Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini dijital dönüşümle güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:09
Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosisteminde dijital dönüşüm hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Amadeus IT Group SA arasında, seyahat ve turizmin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

İmza töreninde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Amadeus IT Group SA Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Maher Koubaa Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Hazırlanan mutabakat zaptı, dijital teknolojiler, turizm ve ulaştırma alanlarında Türkiye'nin seyahat ve turizm ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir işbirliği çerçevesi sunuyor. Ortaklık, yeniliği teşvik etmeyi, görünürlüğü artırmayı ve bağlantıları geliştirmeyi hedefliyor.

Taraflar, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak girişimlerin geliştirilmesi ve sektörel etkinliklere aktif katılım gibi alanlarda birlikte çalışmayı planlıyor.

Bu ortaklığın, Türkiye'nin seyahat ve inovasyon alanlarında bölgesel bir bağlantı noktası olma konumunu güçlendirmesi ve teknolojik dönüşümü hızlandıran nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların ülkeye kazandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu (sağda) ve Amadeus IT Group SA Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Maher Koubaa (solda), Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek seyahat ve turizmin geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

