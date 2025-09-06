DOLAR
Yatlar ve Gezinti Gemilerinde ÖTV Oranı Yüzde 8'e Çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde 8'e yükseltildi; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 08:54
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hangi gemiler etkileniyor?

Buna göre vergi oranındaki değişiklik, daha önce yüzde 0 olan ÖTV uygulamasını kapsayan şu grupları içeriyor: '18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)', 'yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)' ile 'yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri'. Bu gruplarda ÖTV oranı artık yüzde 8 olarak uygulanacak.

Kararın yürürlüğe girmesiyle ilgili detaylar ve uygulamaya ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete metninde yer alıyor.

