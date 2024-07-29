Yeditepe Üniversitesi'nde Yapay Zeka Teknolojilerinin Geleceği

Yeditepe Üniversitesi'nde Yapay Zeka Değerlendirildi

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz, yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte hayatın çeşitli alanlarına nasıl etki edeceğini değerlendirdi.

Geçmiş ve Gelecek Beklentileri

Korkmaz, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda birçok sektörde önemli değişimler yaratabileceği beklentisini ortaya koydu. "Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, hayatımızın birçok alanına nüfuz etmesi ve dönüştürmesi muhtemeldir" diyerek dikkat çekti.

Etik Kullanım ve Olumsuz Etkiler

Yapay zekanın gelişiminin yanı sıra, onun etik kullanımı ve insan iş gücü üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri konusunda endişelere de yer verdi. Korkmaz, bu konuların şimdiden tartışılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Yapay Zeka ve Sağlık Sektörü

Korkmaz, yapay zekanın sağlık alanındaki faydalarına da vurgu yaptı. "Yapay zeka doktorların hastalıkları daha hızlı teşhis etmelerine ve kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmalarına yardımcı olabilir" dedi. Ayrıca, yapay zeka destekli robotik cerrahinin daha hassas operasyonlar gerçekleştirerek hastaların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Eğitimdeki Rolü ve Otomasyon

Yapay zeka, eğitim alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Korkmaz, onun bireysel öğrenme deneyimleri oluşturma kapasitesinin öğretmenlere zaman kazandıracağını ve öğrenci geri bildirim süreçlerini geliştireceğini belirtti. Ayrıca, engelli öğrenciler için de büyük faydalar sağlayabileceğini dile getirdi.

Ulaşım ve Üretimde Verimlilik

Korkmaz, yapay zekanın trafik akışını optimize etme ve tıkanıklığı azaltma potansiyelini de vurguladı. Daha verimli toplu taşıma programlarının oluşturulmasına yardımcı olabileceğini aktardı.

Finans ve Tarımda Kullanımı

Yapay zekanın finans sektöründe dolandırıcılığı tespit etme, yatırım yönetimi ve kişiselleştirilmiş öneriler sunma amacıyla kullanılmaya başlandığını ifade eden Korkmaz, tarımda da mahsul verimini artırma gibi önemli görevler üstlenebileceğini açıkladı.