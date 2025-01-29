YEKA Yarışmaları ile Rüzgar Enerjisi Yatırımları Artacak

YEKA Yarışmaları Rüzgarda Yerlilik ve Yatırım Hedeflerine Güç Katacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarının, Edirne, Kırklareli ve Sivas’da toplam 1200 megavat kapasiteli projelerin hayata geçirilmesiyle, rüzgar enerjisine yönelik 1.2 milyar dolarlık yatırımın önünü açtığını belirtti.

YEKA yarışmalarının sonuçlandığını duyuran Bakanlık, üç ildeki 5 YEKA’da toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesinin tahsis edildiğini açıkladı. Yabancı sermaye şirketleri de dahil olmak üzere toplam 40 farklı şirket, yarışmalara 100 başvuru gerçekleştirdi. Kazanan şirketler, sözleşme tarihinden itibaren 72 ay boyunca serbest piyasada elektrik satışı yapabilecek ve ürettikleri elektrik, 20 yıl boyunca devlet tarafından belirlenen fiyattan iletim sistemine aktarılacak.

Zamanı Gelen Hedefler ve Yerlilik Oranı

YEKA RES yarışmaları, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını artırma ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü yükseltme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, yerli rüzgar sanayisini güçlendirme ve yerli üretim kapasitesini artırma yönünde katkı sağlaması bekleniyor.

Erden, 1200 megavatlık projelerin yüksek yerli katkı oranı ile dikkat çektiğini belirterek, bu projelerdeki yüzde 55 yerlilik şartının, gerçekte yüzde 60 üzerinde bir yerli katkı anlamına geldiğini ifade etti. Bu doğrultuda, türbin üreticisi iki firmanın da yatırımcılara teklifler sunduğu belirtiliyor.

Olumlu Beklentiler ve Yatırımcı İlgisi

Yatırımcıların projelere yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu kaydeden Erden, tekliflere yönelik oldukça iyimser bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Yatırımcıların güveni, projeleri öne çıkarmak için olumlu bir sinyal veriyor.

Erden, yabancı fonların ilgasının arttığını belirtirken, tekliflerin enerji üretimi, kapasite faktörü ve türbin fiyatı gibi kriterlere göre şekillendiğini aktardı. Bu süreçlerin hızlı bir biçimde ilerlemesine olan inanç, yatırımcıları daha da cesaretlendiriyor.

Sektördeki Gelecek Beklentileri

Erden, 120 bin megavatlık hedefin gerçekleştirilmesi için yatırımcıların ve finans piyasalarının destek vermesi gerektiğini dile getirerek, yeni YEKA projelerinin en kısa sürede du duyurulması gerektiğini belirtti. Bu duyuruların hızlı yapılması durumunda, yatırımcı ilgisinin artarak devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekosistemini ve ülkenin enerji alanındaki uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecektir.