YEKA Yarışmalarında Yeni İhale Modeli: 40 Şirketten 100 Başvuru!

Rüzgar Enerjisi için Tarihi Başvuru Sayıları

Türkiye, *Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları* (YEKA) kapsamında, rüzgar enerjisine dayalı toplam 1200 megavatlık yarışmalarını başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yeni modelle düzenlenen ilk yarışmalara 40 şirketten 100 başvuru geldi.

Yeni Dönemin İlk Adımları

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta bulunan 5 rüzgar enerjisi santrali alanı için başvurular kabul edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yeni ihale modeliyle birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında farklı bir döneme girdiğini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri, 15 yıl önce neredeyse sıfır iken, günümüzde 33 bin megavata ulaştı. Artık rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, tüm hanelerin yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu başarı, "Yenilenebilir Enerji 2035" yol haritası çerçevesinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak kurulan tüzel kişilikler ve yabancı sermaye şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulan komisyona başvuruda bulundu. Başvuru zarfları açıklık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla katılımcıların huzurunda tek tek açıldı. Toplam 100 teklif değerlendirme aşamasına alındı ve Bakanlık, seçim sürecinin ardından yarışmaların tarihlerini bildirecek.

Yarışma İstatistikleri: