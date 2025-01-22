DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

YEKA Yarışmalarında Yeni İhale Modeli: 40 Şirketten 100 Başvuru!

Yeni ihale modeliyle gerçekleştirilen YEKA yarışmalarına 40 şirketten toplam 100 başvuru alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:03
YEKA Yarışmalarında Yeni İhale Modeli: 40 Şirketten 100 Başvuru!

Rüzgar Enerjisi için Tarihi Başvuru Sayıları

Türkiye, *Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları* (YEKA) kapsamında, rüzgar enerjisine dayalı toplam 1200 megavatlık yarışmalarını başlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yeni modelle düzenlenen ilk yarışmalara 40 şirketten 100 başvuru geldi.

Yeni Dönemin İlk Adımları

Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta bulunan 5 rüzgar enerjisi santrali alanı için başvurular kabul edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yeni ihale modeliyle birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında farklı bir döneme girdiğini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri, 15 yıl önce neredeyse sıfır iken, günümüzde 33 bin megavata ulaştı. Artık rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, tüm hanelerin yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu başarı, "Yenilenebilir Enerji 2035" yol haritası çerçevesinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak kurulan tüzel kişilikler ve yabancı sermaye şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulan komisyona başvuruda bulundu. Başvuru zarfları açıklık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla katılımcıların huzurunda tek tek açıldı. Toplam 100 teklif değerlendirme aşamasına alındı ve Bakanlık, seçim sürecinin ardından yarışmaların tarihlerini bildirecek.

Yarışma İstatistikleri:

Yarışma AdıBağlantı KapasitesiBaşvuru Sayısı
Edirne RES41014
Balkaya RES (Kırklareli)34016
Sergen RES (Kırklareli)20021
Yellice RES (Sivas)16023
Gürün RES (Sivas)9026

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
2
SGK uzmanı emeklilere müjdeyi patlattı! 4000 TL'lik sürpriz zam için tarih verdi
3
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Yüksek 3 Bin Lira
5
Rusya'dan Gıda İhracatında Kısıtlama İhtimali
6
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'daki Güncel Değişim
7
Finans Dünyası Kartalkaya Yangınında Vefat Edenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi