Yemek Kartları Derneği'nden SGK Genelgesine Önemli Değerlendirme

Yemek Kartları Derneği'nden SGK'nın Genelgesine Önemli Değerlendirme

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yemek kartları üzerine yayımladığı yeni genelgenin, işverenler ve çalışanlar için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Genelgenin Detayları

Dernekten yapılan resmi açıklamaya göre, SGK'nın genelgesinde yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı belirtiliyor. Ayrıca, nakit yardımlar ve her yerde geçerli kartlarla yapılan yemek yardımlarında 2025 yılı itibariyle 158 liraya kadar istisna uygulanacağı duyuruldu.

Piyade'den Değerlendirme

Piyade, genelgeyi değerlendirirken, "SGK, insanın en temel ihtiyacı olan beslenmeye yönelik yapılan sosyal yardımlardan prim alma uygulamasına son vererek, işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım sağladı," ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte, yemek kartlarının ayni yardım olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Ayni Yardım İstisnası

Piyade, yemek kartlarıyla ilgili yeni düzenlemenin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapıldığını belirtti. Danıştay tarafından iptal edilen daha önceki genelgeden sonra yapılan bu düzenlemenin çalışanlara yapılan yemek yardımlarının artırılmasını teşvik edeceğini ifade etti.

İlerleyen Yıllarda Beklentiler

Ayrıca, 158 lira istisna limitinin artırılmasına yönelik yapılan düzenlemeyi de olumlu karşılayan Piyade, "SGK, böylece nakit ve nakit benzeri uygulamaların sebep olduğu kayıt dışılığın ve kurumun prim kayıplarının daha fazla artmaması için istisna limitini artırmamayı tercih etti. Sonuç olarak, yemek kartlarında yerleşik uygulamaya dönüş yapıldı. Kullanım alanları değişmedi, yemek kartları eskiden de olduğu gibi tamamen primden istisna tutularak kullanılabilecek," şeklinde konuştu.