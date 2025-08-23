Yeni FPU ile Karadeniz'de Sakarya Gaz Üretimi 4 Katına Çıkacak

Yeni FPU ile Karadeniz üretiminde kritik adım

Karadeniz'deki doğal gaz üretimine destek verecek yeni yüzer üretim platformunun (FPU) inşası hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gemi formundaki yeni platformun temini için Çin menşeli bir firma ile sözleşme imzalandı ve platformun üretimine Çin'de başlandı. Bu adım, Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını faz-3 aşamasına taşıyacak.

Platformun teknik özellikleri

Gemi formundaki yeni platform, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile benzer yapıdadır. Platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre ve derinliği 26 metre olacak. Kıyıdan yaklaşık 180 kilometre açıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliğinde bulunan sahada, 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit kalacak. Platform üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlanacak.

Üretim, operasyon ve boru hattı

Platform, kuyulardan gelen ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayacak; kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma, kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonları gerçekleştirilecek. İşlemlerin ardından doğal gaz, deniz altı boru hattı ile karaya iletilecek ve platformdan gönderilen gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

Platformun günlük işlem kapasitesi 25 milyon metreküp gaz olarak belirtiliyor. İlk etapta, toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

Bakan Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni platformun Karadeniz üretimini yükselteceğini vurguladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndan halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini aktararak, Osman Gazi platformunun 2026'nın ortasında devreye gireceğini ve bununla üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Bayraktar ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin’de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek."

Yapılan açıklama, yeni FPU ile Karadeniz'deki üretim kapasitesinin 2028'de önemli oranda artacağını ve Türkiye'nin enerji filosunun genişleyeceğini gösteriyor.