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Yeni Renault Kangoo Multix Satışa Çıktı

Renault, Kangoo Multix'i Türkiye'de satışa sundu. Geniş iç hacmi ve modern özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:34
Yeni Renault Kangoo Multix Satışa Çıktı

Yeni Renault Kangoo Multix Piyasada

Renault'nun ticari araç serisine katılan yeni Kangoo Multix, MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından tanıtıldı. Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve modüler yapısıyla aileler ve işletmeler için ideal bir seçenek sunuyor.

Öne Çıkan Özellikler

Yeni Kangoo Multix, en yüksek donanım seviyesi olan Iconic versiyonuyla tanıtıma özel 1.239.900 TL’den başlıyor. Ayrıca, 200.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz kampanyası mevcut. 775 litrelik bagaj hacmi, toplam 14 sürüş destek sistemi ve 1.3 TCe 130 beygir benzinli motor ile donatılmıştır.

Çevre Dostu ve Şık Tasarım

Yeni Kangoo Multix, güncel Renault motor teknolojisiyle Euro 6E emisyon normlarını karşılamakta. Ayrıca, metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi ve opak mineral beyaz olmak üzere toplamda 6 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Kullanışlı İç Mekan

Kangoo Multix'in arka koltukları katlandığında tamamen düz bir zemin oluşturarak %15 daha fazla alan sağlıyor. Bu özellik, hem aile kullanımı hem de ticari ihtiyaçlar için büyük kolaylık sunmaktadır.

Genel Müdürün Açıklamaları

Berk Çağdaş, yeni modelin piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, "Nisan ayında hafif ticari atılımımızın bir parçası olarak Kangoo ailesine bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Kangoo Multix, hem aile otomobili hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılayacak." şeklinde konuştu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.

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