Yeni yıl öncesi araç sahiplerine sürpriz indirim! Gece yarısı akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili güzel bir haber daha geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM

Vatandaşlar yeni seneyle birlikte akaryakıt fiyatlarında artış olacağını düşünürken yüzleri güldürecek bir gelişme yaşandı. akaryakıt fiyatlarında indirim haberi şimdiden araç sahiplerine iyi geldi.





İddialara göre motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 24 kuruş indirim gelecek. Güncel olarak İstanbul'da motorin fiyatı 37.64 TL, benzin fiyatı 34.53 TL'den satılıyor. Vatandaşlar benzin fiyatlarında da bir indirim beklese de henüz benzin fiyatlarıyla ilgili resmi bir indirim haberi gelmedi.