Yeniköy Kemerköy Enerji, Orman Genel Müdürlüğü'nden Takdir Belgesi Aldı

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin Ağaçlandırma Başarısı

Yeniköy Kemerköy Enerji, ağaçlandırma protokolü çerçevesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Orman Genel Müdürlüğü tarafından takdir belgesi ile onurlandırıldı. Şirket yetkilileri, bu önemli belgeyi Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık adına İbrahim Yüzer ve Mutlu Turan tarafından gerçekleştirilen bir törende aldı.

Ağaçlandırmada Hedef 5 Milyon

2025 yılına kadar 5 milyon ağaç dikimi hedefleyen protokol kapsamında, 2023 yılı itibarıyla 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu yıl Elazığ ve çevresinde karaçam, sedir, ardıç, kızılçam, mavi servi, badem ve alıç fidanlarından oluşan 1 milyon fidan da dikildi.

Burak Işık, “Orman Genel Müdürlüğü ile olan iş birliğimiz çok kıymetli. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile üç yıldır yürüttüğümüz ağaç dikimi çalışmalarımız tüm Türkiye’de devam ediyor” dedi.

Rehabilitasyon Çalışmaları ve Toplumsal Katkı

Yeniköy Kemerköy Enerji, geçen yıl Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon projesine de başlamıştı. Şirket, eski maden sahalarını ağaçlandırarak bilimsel metotlarla bölgede uygun rehabilitasyon süreçleri yürütüyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği gibi köklü çevre kuruluşları, projeleri takip etmektedir.

Hüsamlar bölgesinde başlatılan rehabilitasyon çalışmalarında ilk yıl 65 hektarlık alanda 150 bin fidan dikilmişken, bu yıl 511 hektarlık daha geniş bir alanda 'Hüsamlar Yeniden' projesi hayata geçirilecek. Projenin detayları toplumla paylaşılmakta ve bölge insanının da katkılarıyla ilerlemektedir.