Yenilenebilir Enerji Hedefleri Değişmedi, Piyasalar Büyüyor

Yenilenebilir Enerji Hedefleri Neredeyse Değişmedi

Hükümetlerin taahhütlerine rağmen, yenilenebilir enerji hedefleri son bir yılda neredeyse sabit kaldı. Ember Elektrik Analisti Katye Altieri, bu durumu değerlendirirken, "Yenilenebilir enerjinin büyümesi her yıl beklentileri aşıyor ve bu düşen fiyatlarla birleşiyor. Piyasalar büyüyor, ancak ülkelerin hala yeterli hedef belirlememe sorunu var" ifadelerini kullandı.

BM İklim Müzakereleri ve Hedefler

Yaklaşık 130 ülke, Birleşmiş Milletler (BM) iklim müzakereleri COP28'de küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmayı taahhüt etti. Ancak bu taahhüdün üzerinden geçen bir yılda, ulusal hedeflerde neredeyse hiç değişiklik olmadı.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, 96 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 ulusal yenilenebilir enerji kapasite hedeflerini analiz etti. Bu ülkeler toplamda dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 96'sını, küresel elektrik talebinin yüzde 95'ini ve enerji sektörü emisyonlarının yüzde 94'ünü oluşturuyor. Bu 96 ülkeden 83'ünün 2030 için yenilenebilir enerji kapasite hedefi bulunuyor.

Hedeflerdeki Durgunluk

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de, 130 ülke 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına ve enerji verimliliği ilerleme hızını iki katına çıkarma taahhüdünde bulundu. Ancak, ekim 2024 itibarıyla sadece 8 ülke yenilenebilir enerji hedeflerini güncelledi. Bu durum, küresel çapta yenilenebilir enerji hedeflerinin yalnızca 4 gigavat artmasına yol açtı.

Ülkelerin 2030'a yönelik mevcut ulusal yenilenebilir enerji hedeflerinin toplamı 7 bin 242 gigavata karşılık geliyor. Bu, 2022'de kaydedilen 3 bin 380 gigavat kapasiteye göre 2,1 kat artış anlamına geliyor. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üçe katlanması hedefine ulaşmak için 2030'a kadar 3 bin 760 gigavat ek kapasite daha kurulması gerekiyor.

Piyasa Beklentileri Yükseliyor

Bu dönemde hükümetlerin hedeflerinde bir gelişme sağlanamadı, ancak yenilenebilir enerji piyasaları ilerledi. Güneş enerjisine yönelik beklentiler artarken, uluslararası enerji ajansı (IEA), son 12 ayda 2030'a yönelik güneş enerjisi büyüme tahminlerini yüzde 22 yukarı yönlü güncelledi.

Rüzgar enerjisi için ise, hükümetlerin ulusal hedefleri 2030'a kadar kapasitenin sadece iki katına çıkarılmasını öngörüyor. Ancak tahminler, 2030'da küresel rüzgar kapasitesinin, mevcut ulusal hedeflerin toplamına benzer şekilde yaklaşık 2 bin 100 gigavata ulaşacağını öngörüyor, bu da küresel üç katına çıkarma hedefinin altında kalacağı anlamına geliyor.

Yetersiz Enerji Depolama Hedefleri

Bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP29 öncesinde, COP29 Başkanlığı küresel enerji depolama kapasitesi için yeni bir vizyon oluşturdu. Bu kapsamda, 2022 seviyesine göre depolama kapasitesinin 6 katına çıkarılması ve 2030'a kadar 1500 gigavata ulaşılması hedefleniyor. Ember'in analizindeki 96 ülkeden yalnızca 30'unun bu tür bir ulusal depolama hedefi bulunuyor ve bu ülkelerin 2030 depolama hedeflerinin toplamı 284 gigavata karşılık geliyor, bu rakam ise 1500 gigavatlık hedefin oldukça altında kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.