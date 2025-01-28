Yerli Yatırımcıların Pay Senedi Varlıkları 2024'te 3,6 Trilyon Lirayı Aştı

Yerli Yatırımcıların Pay Senedi Varlıkları Yüzde 39 Artış Gösterdi

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, 2024 yılında bir önceki yıla göre %39 artarak 3,6 trilyon lirayı aştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, toplam finansal varlıklar ise %34 artışla 33 trilyon 723 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bireysel Yatırımcılar Öne Çıkıyor

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 1 trilyon 820 milyar lirasını bireysel yatırımcılar, 1 trilyon 20 milyon lirasını tüzel kişiler ve 766 milyar lirasını kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Ancak, geçen yıl enflasyon oranının %44,38 olduğu düşünüldüğünde, pay senedi varlıklarındaki büyümenin bu oranın altında kaldığı görüldü.

TL Mevduat Varlıkları Yükselişte

Yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları 2024'te %37 artışla 11 trilyon 651 milyar liraya çıkarken, döviz tevdiat hesapları yalnızca %11 artış göstererek 5 trilyon 748 milyar lira oldu. Ayrıca, yerli yatırımcıların özel sektör borçlanma araçları portföyü %43 artışla 331 milyar liraya ulaştı.

Yabancı Yatırımcıların Büyümesi

Öte yandan, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları %51,2 artarak 3 trilyon 892 milyar lira oldu. Yabancıların en dikkat çekici yatırımı, devlet iç borçlanma senedi yatırımlarındaki %695'lik artışla 616 milyar lira seviyesini aşmasıdır.

Yerli Yatırımcı Sayısındaki Değişim

Borsa İstanbul'daki yerli bireysel yatırımcı sayısı, 2023 yıl sonunda 7 milyon 644 bin iken, 2024'te 6 milyon 840 bine geriledi. Bu durum, halka arzlara da yansıdı; 2023'te gerçekleştirilen 54 halka arzın sayısı, 2024'te 34'e düştü.

Sonuç olarak, yerli ve yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme, Türk ekonomisinin geleceği için potansiyel bir gösterge oluşturuyor. Ancak, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki artışın, enflasyon oranının altında kalması dikkat çekici.