DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.989,39 0,77%

Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı: Yeni Tarım Dönemi Başlıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yeşildere Barajı su tutmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:08
Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı: Yeni Tarım Dönemi Başlıyor

Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ünün modern sulama uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tarım arazilerini en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sürdürülebilir Su Yönetimi

Yumaklı, DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiğini belirtti. Son 21 yılda 1367 baraj inşa ettiğini hatırlatan Bakan, Yeşildere Barajı ile birlikte su tutma işlemlerinin hızla devam ettiğini ifade etti.

Tarımsal Ürün Yelpazesi Genişleyecek

Barajda depolama yapılacak 16 milyon metreküp su ile 38 bin 850 dekar alanın sulanacağı bilgisini veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Yeşildere, Yeni Yenice, Çavuşköy, Dağkadı, Okçular, Danişment, Emre ve Mahbubeler mahallelerine ait tarım arazileri suya kavuşacak.
  • 2024 yılı itibarıyla dekar başına 7 bin 500 lira gelir artışı sağlanacak.
  • Ürün çeşitliliği artacak; buğday, bezelye, soğan, mısır, domates, zeytin gibi birçok ürün yetiştirilecek.
  • Sulama projesinin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 295 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Su Depolama Kapasitesi Artıyor

Bakan Yumaklı, küresel ısınmanın etkisiyle su depolamanın önemi daha da arttığını vurgulayarak, DSİ'nin baraj ve gölet projeleriyle su depolama kapasitesini 133 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardığını belirtti. Önümüzdeki beş yıl içinde bu kapasiteyi 9,9 milyar metreküp daha artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeşildere Barajı, 67 metre yüksekliğinde ve 16 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle bölgedeki en büyük su kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı: Yeni Tarım Dönemi Başlıyor
2
TCMB ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı'ndan Anlamlı Görüşme
3
ASELSAN'ın İnsansız Su Altı Yarışmaları, Genç İnovatörleri Bir Araya Getirdi
4
Savunma Sanayii Milli Teknolojilerle Nusret-2024 Tatbikatında Yer Aldı
5
Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları
6
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yeni Düzenlemeler
7
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü