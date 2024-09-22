Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı: Yeni Tarım Dönemi Başlıyor

Yeşildere Barajı Su Tutmaya Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ünün modern sulama uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tarım arazilerini en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sürdürülebilir Su Yönetimi

Yumaklı, DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiğini belirtti. Son 21 yılda 1367 baraj inşa ettiğini hatırlatan Bakan, Yeşildere Barajı ile birlikte su tutma işlemlerinin hızla devam ettiğini ifade etti.

Tarımsal Ürün Yelpazesi Genişleyecek

Barajda depolama yapılacak 16 milyon metreküp su ile 38 bin 850 dekar alanın sulanacağı bilgisini veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yeşildere, Yeni Yenice, Çavuşköy, Dağkadı, Okçular, Danişment, Emre ve Mahbubeler mahallelerine ait tarım arazileri suya kavuşacak.

mahallelerine ait tarım arazileri suya kavuşacak. 2024 yılı itibarıyla dekar başına 7 bin 500 lira gelir artışı sağlanacak.

Ürün çeşitliliği artacak; buğday, bezelye, soğan, mısır, domates, zeytin gibi birçok ürün yetiştirilecek.

Sulama projesinin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 295 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Su Depolama Kapasitesi Artıyor

Bakan Yumaklı, küresel ısınmanın etkisiyle su depolamanın önemi daha da arttığını vurgulayarak, DSİ'nin baraj ve gölet projeleriyle su depolama kapasitesini 133 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardığını belirtti. Önümüzdeki beş yıl içinde bu kapasiteyi 9,9 milyar metreküp daha artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeşildere Barajı, 67 metre yüksekliğinde ve 16 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle bölgedeki en büyük su kaynaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.