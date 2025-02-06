Yetiştiriciler, Hayvancılığa Destek Projesi'nde Küçükbaş Hayvanlar İçin Destek İstiyor

Yetiştiricilerden Destek Talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne küçükbaş hayvancılığın da dahil edilmesini beklediklerini ifade etti. Çelik, projeye koyun ve keçilerin eklenmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasının sağlanacağına ve bu sayede ülkenin et ve süt açığının kapatılmasına katkı sunulacağına dikkat çekti.

Projenin İçeriği ve Hedefleri

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde bulunan gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verileceğini belirtti. Projenin kırsal kalkınmayı güçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Çelik, "Proje, yetiştiricilerimizin yüzünü güldürecek önemli bir adım olarak hayata geçirildi" dedi.

Beklentiler ve Olumlu Gelişmeler

Çelik, projenin 2024-2028 yıllarında uygulanacağını ve "Hayvancılıkta Yol Haritası" çerçevesinde devreye alınacağını ifade etti. Kredilerin öncelikli olarak kadın, genç ve deprem bölgesi çiftçilerine sunulmasının sektöre olumlu yansıyacağını dile getiren Çelik, projenin sağladığı sigorta ve yem desteği ile hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Küçükbaş Hayvancılığın Önemi

Çelik, küçükbaş hayvancılığın kırsal alanlarda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Kırsal denilince ilk akla gelen koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Bu projeye koyun ve keçi türü hayvanların eklenmesi, yetiştiricilere destek sağlayacak ve hayvancılık sektörüne büyük bir katkı sunacaktır" dedi. Ayrıca, yurt içinden temin edilecek küçükbaş hayvanlarla projenin farklı bir dinamizm kazanacağını belirtti.

Teşekkür ve Geleceğe Dair Umutlar

Geçmiş yıllarda yürütülen genç çiftçilere yönelik hibe projelerinin yeniden devreye alınmasının sektör için büyük faydalar sağlayacağını vurgulayan Çelik, hayvancılık sektörüne katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti.