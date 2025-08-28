Yozgat'ta 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Açılış ve Katılımcılar

Yozgat 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Yozgat Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Açılışa Vali Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç katıldı. Yetkililer, fuarı gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamalar ve Öne Çıkanlar

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki fuarın daha kapsamlı olduğunu söyledi.

"Fuar kapsamında 387 firma, 412 markasıyla Yozgat'ta buluştu. Bizler açısından sevindirici olan hususlardan birisi de buradaki tarım makinelerinin birçoğunluğu Yozgat'ımızda, kendi insanımızın emeğiyle, mühendislik bilgisiyle üretiliyor. Bu da bizler için ayrıca bir gurur kaynağı. İnşallah bizler de tarımdaki alın terini sanayideki bilgiyle birleştirip, bir yandan da turizm yolunda üç alanı da açarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu fuarlar da bizler açısından hem ilimizin tanıtımı hem çiftçimize bilgi aktarımı açısından da son derece önemlidir."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç da fuarın her geçen yıl daha kapsamlı hale geldiğini ve bu yıl 412 markanın katılım sağladığını belirtti.

Yozgat 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı. Açılışa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, açıklama yaptı.